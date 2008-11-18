Алексей Чумаков стал телеведущим

Популярный певец Алексей Чумаков решил всерьез заняться телевидением. Теперь артиста ежедневно можно видеть на одном из телеканалов. Здесь Чумаков рассказывает и показывает все самое интересно из закулисной жизни современного российского шоу-бизнеса. В своем проекте «Герои» он предоставляет зрителям уникальную возможность поближе познакомиться с героями современной России и их окружением. Это самые разные люди - от президента Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина до - писателей, моделей, музыкантов, общественных деятелей и т. п. Все эти герои нашего времени показывают разные грани современной жизни. Алексей Чумаков в режиме реального времени теперь будет раскрывать все тайны личной жизни, а так же все, что происходит со «звездами» за пределами телевизионных камер.