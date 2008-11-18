СРОЧНО! Солист группы «Руки вверх» привез жену рожать

Бывшая солистка группы «Сливки» и жена популярного музыканта Сергея Жукова Регина Бурд вот-вот станет мамой. На днях Сергей Жуков привез любимую в один из элитных роддомов Москвы, в котором она наблюдалась на протяжении всей беременности. На своем «порше» артист доставил жену прямиком в приемное отделение клиники. Там девушку осмотрели и положили в комфортабельную палату. Заботливый муж старается как можно реже оставлять супругу одну. Несмотря на свою занятость, ему удается откладывать дела, и каждую свободную минуту Сережа проводит с любимой женой. - Регина сейчас в больнице, но у нас все хорошо, все в порядке, - поделился с Life будущий папа. - Думаю, завтра нас уже можно будет поздравлять. Мы ожидаем доченьку, но имя еще не выбрали, сначала нужно посмотреть на нее. Для меня самое главное, чтобы малышка была здоровой. Свадьба Напомним, 31-летний певец и его возлюбленная сочетались узами брака в декабре минувшего года. Сначала влюбленные обручились, а накануне Нового года официально оформили отношения. Красочная церемония в стиле XIX века прошла в окружении только самых близких друзей и родственников. Торжество, состоявшееся в одной из усадеб, больше напоминало костюмированное представление, нежели свадьбу, и стало настоящим сюрпризом не только для гостей, но и для самой невесты.