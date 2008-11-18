ШОК! Распутина нагадила в гримерке (ФОТОфакт)

На одном из федеральных каналов известная певица и красивая женщина Мария Распутина подмочила не только свою репутацию, но и инвентарь. Мария Распутина славится своим взрывным характером и эмоциональным поведением, порой ее выходки выходят далеко за рамки общепринятые нормы. Администраторы проектов, в которых принимает участие звезда, уже знают о крутом нраве певицы, поэтому готовы выполнить любой ее каприз, сообщает Life. Однако на съемках утренней телепередачи одного из федеральных каналов поведение Распутиной перешло грани разумного. Перед началом эфира Маша долго прихорашивалась в своей гримерке. Вскоре певица обратилась к работникам канала с просьбой принести ей... тазик. Персонал такая просьба не удивила, они привыкли к выходкам звездных гостей. После передачи Мария покинула здание, а вот последствия ее пребывания на телестудии через некоторое время заставили вспомнить о ее непродолжительном визите. Пару дней в оставленную Машей гримерную никто не заходил. А вот на третий день отвратительный запах, распространившийся по этажу, заставил сотрудников внимательно осмотреть помещение. Каково же было удивление телевизионщиков, когда в углу комнаты они обнаружили тот самый тазик, который просила у них Распутина. Емкость наполняла жидкость желтого цвета, которая имела характерный резкий запах. - На каждом этаже у нас расположены сразу несколько туалетных комнат, - говорит администратор утренней программы. - Но, возможно, Маша просто не любит пользоваться общественными уборными...