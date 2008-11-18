Наталья Подольская получила российское гражданство

Бывшая белорусская певица сменила гражданство, чтобы ее «не доставала московская милиция». Несколько лет назад белорусская певица Наталья Подольская переехала в Москву и, засветившись на «Фабрике звезд», поменяла продюсера. Затем съездила на «Евровидение» от России, где, хоть и не пробилась в финал, тем не менее о себе напомнила. По прошествии времени, не слишком продвинувшись в плане творческом, Наталья укрепила позиции в личной жизни и прочно закрепилась в статусе вечной невесты Владимира Преснякова (младшего). Шутливую свадьбу молодые люди сыграли лишь в Лас-Вегасе. И вот как гром среди ясного неба - белоруска Наталья Подольская отказалась от белорусского гражданства в пользу российского. - В Москве очень часто останавливает милиция, проверяют документы гаишники. И вообще, московская регистрация - это слишком сложно, надо быть гражданином той страны, где живешь, - объяснила «Комсомолке» Наталья Подольская. - Жалко, что нет двойного гражданства. Но я помню, откуда я родом и кто я по национальности. На вопрос об официальной регистрации брака с Пресняковым Наталья отреагировала довольно бурно. - Вы знаете, я в последнее время перед каждым интервью ставлю условие: не задавать этот вопрос. Сегодня в одном журнале прочитала три статьи о разводах. Идет какое-то повальное «развождение» звездных пар… На самом деле читать это неприятно, и все эти вопросы «когда вы поженитесь?» уже настолько не актуальны! Надо будет нам - мы поженимся, не надо - не поженимся. Всем хочется сказки, но в наше время, наверное, не цель жизни - выйти замуж.