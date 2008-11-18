Кайли Миноуг готовит новый альбом со старыми хитами. Сборник выйдет в январе

Австралийская певица Кайли Миноуг готовит к выпуску сборник ремиксов на свои лучшие композиции. Альбом под названием "Бумбокс" (Boombox), попадет на прилавки музыкальных магазинов 5 января 2009 года, пишет газета "Сегодня". В сборник войдет 16 ремиксов авторства таких известных деятелей танцевальной культуры, как Chemical Brothers, Fischerspooner, Mylo, Себастьен Леджер и других. В настоящее время певица находится в турне по Юго-Восточной Азии, в графике которого значатся выступления в Таиланде, Сингапуре, Китае и Тайване. До конца года Миноуг планирует также отыграть десяток концертов в Австралии и Новой Зеландии. Напомним, в феврале британский гламурный журнал "Elle" по итогам 2007 года объявил победительниц номинации "Style Awards" – самых стильных звёзд шоу-бизнеса. Торжественная церемония награждения законодательниц моды состоялась в Лондоне. Миноуг была признана "Женщиной года". Награду ей вручал комедийный актер Дэвид Уильямс. 5 мая 2008 года Миноуг была награждена французским Орденом литературы и искусств. Почётную награду за неоценимый вклад во французскую культуру певице вручила министр культуры Франции Кристина Албанель. А в ноябре 2007 года в родном городе певицы - Мельбурне появилась бронзовая скульптура поп-дивы, отлитая в натуральную величину (её рост 152 см).