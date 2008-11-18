Лолита закончила день рожденная лицом в торте

Свой день рождения певица завершила лучшим гэгом со времен немого кино. Юбилей певицы пришелся на гастроли в курортных Ессентуках. Когда звезда приехала в ресторан, там вовсю бушевала частная вечеринка - праздновал день рождения местный житель. Но Милявскую уважили, поставили отдельный столик. И понеслось: делегации с подносами рвались выпить со звездой. Лола никому не отказала! После нескольких тостов она уже танцевала с кавказскими мужчинами. - Хочу нормальный неформальный день рождения: нажраться, матом ругаться и вообще делать все, что угодно, - объявила звезда. Кутить Лолита перестала только около трех ночи, пишет "КП". Напоследок, когда ей преподнесли в подарок торт, гости проверили, действительно ли у Лолиты отсутствуют комплексы. - Лола! А слабо лицом в торт? - А не слабо! - ответила певица и окунулась в крем под восхищенные крики присутствующих.