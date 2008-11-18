Свадебная тайна Преснякова и Подольской

Наталья Подольская и Владимир Пресняков давно живут вместе, а в начале прошлого года парочка даже сыграла шуточную свадьбу в Лас-Вегасе. С тех пор многие ждут, когда же влюбленные станут мужем и женой не в шутку, а всерьез. Но предложения руки и сердца от любимого Наталья так и не дождалась. Пресняков вообще всегда настороженно относился к брачным узам. Даже с матерью своего сына Никиты Кристиной Орбакайте музыкант не стал оформлять отношения. Единственный его законный брак - с Леной Ленской - закончился разводом, и снова идти в загс Владимир не торопится. Наталью Подольскую такое положение дел, кажется, устраивает. Но когда ее начинают расспрашивать о свадьбе, артистка все же заметно нервничает. "Вы знаете, я в последнее время перед каждым интервью ставлю условие: не задавать этот вопрос. Сегодня в одном журнале прочитала три статьи о разводах. Идет какое-то повальное "развождение" звездных пар, - сетует Наталья. - На самом деле читать это неприятно, и все эти вопросы "Когда вы поженитесь?" уже настолько неактуальны! Надо будет нам - мы поженимся, не надо - не поженимся. Всем хочется сказки, но в наше время, наверное, не цель жизни - выйти замуж". Когда состоится бракосочетание звездной пары, пока так и остается тайной. Зато о другом важном новшестве в своей жизни Наталья рассказала откровенно. Как пишет "КП в Белоруссии", Наталья Подольская отказалась от белорусского гражданства в пользу российского. "В Москве очень часто останавливает милиция, проверяют документы гаишники, - объяснила девушка. - И вообще, московская регистрация - это слишком сложно, надо быть гражданином той страны, где живешь. Жалко, что нет двойного гражданства. Но я помню, откуда я родом и кто я по национальности".