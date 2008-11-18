Стали известны 15 претендентов на «Оскар» за лучший документальный фильм

Американская академия киноискусства обнародовала список из 15 документальных лент, претендующих на получение "Оскара" в категории "Лучший документальный фильм года". Об этом сообщили в пресс-службе киноакадемии, передаёт ИТАР-ТАСС. На номинацию в этой категории выдвинуты 94 фильма, киноакадемики голосованием определили шорт-лист из 15 картин. Согласно правилам, теперь в этой категории предстоит определить пять финалистов, которые и будут номинированы на "Оскар". Номинанты будут объявлены 22 января 2009 года в принадлежащем киноакадемии театре Самюэля Голдуина в Беверли-Хиллз. 81-я церемония вручения золотых статуэток состоится 22 февраля в театре "Кодак" в развлекательном комплексе "Голливуд энд Хайлэнд" на бульваре Голливуд. Она будет транслироваться на 200 стран мира. В шорт-лист Американской киноакадемии вошли, в частности, документальные ленты "У дверей дома смерти", "Предательство", "Встречи у конца света", "Топливо", "Сад", "Они убили сестру Дороти" и "Сделано в США". В предыдущий раз "Оскара" в номинации "лучший документальный фильм" была удостоена лента "Такси до тёмной стороны". Напомним, что 11 ноября американская киноакадемия выбрала 14 претендентов на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". После дальнейшего отбора финальных претендентов останется всего трое. Их назовут 22 января 2008 года. А в середине октября американская киноакадемия обнародовала шорт-лист из восьми документальных короткометражек, претендующих на "Оскар". Восемь номинантов были выбраны из 31 поданной заявки.