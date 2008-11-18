Анджелина Джоли расплакалась на публике

Анджелина Джоли всегда с особенным чувством рассказывала о своей матери Маршелине Бертран. После того, как женщина скончалась от рака в январе прошлого года, Анджелина долго не могла прийти в себя. Из-за сильного стресса она похудела и осунулась, и в этот сложный период ей приходилось еще и работать. Как раз тогда полным ходом шли съемки фильма "Подмена" (Changeling), где Джоли сыграла мать похищенного мальчика. На днях в Лондоне состоялась пресс-конференция, во время которой актриса рассказала о съемках фильма и о связанных с этим переживаниях. Вспоминая об ушедшей матери, Джоли расплакалась прямо под вспышками объективов, пишет Daily Mail. Борясь с подступившими слезами, Анджелина сказала немало теплых слов о самом дорогом ей человеке. Как говорит Анджелина, снимаясь в фильме "Подмена", она часто вспоминала о матери. "Ее звали Маршелина, но мы в шутку называли ее Маршмеллоу (сорт зефира. - прим. Дни.Ру), потому что она была самой мягкой, самой доброй женщиной на свете. Она никогда не злилась, не ругалась. Но если дело касалось ее детей, она становилась действительно сильной, так что этот фильм во многом о ней", - говорила Джоли. Вся в черном, Анджелина выглядела так, будто все еще носила траур по матери. К счастью, рядом с актрисой был ее возлюбленный Брэд Питт. Он помог уставшей и погрустневшей спутнице жизни протиснуться сквозь толпу охотников за автографами. В гостинице парочку ждали все шестеро детей, включая родившихся в июле близнецов Нокса и Вивьен. Пока звездные родители были на пресс-конференции, за малышами присматривала няня. Но обычно Джоли и Питт стараются по минимуму доверяться чужим людям и заниматься детьми самостоятельно. По словам Анджелины, для нее важен пример ее матери, и ей хотелось бы стать такой же хорошей мамой и своим детям.