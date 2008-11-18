Принц Бахрейна подал в суд на Джексона

Сын короля Бахрейна накануне подал в британский суд на звезду поп-музыки Майкла Джексона, обвиняя его в том, что певец получил семь миллионов долларов аванса за альбом и автобиографию, которые так и не написал. Адвокаты, представляющие 33-летнего шейха Абдуллу бен Хамада аль-Халифу, утверждают, что их клиент оплачивал расходы Джексона как задаток за книгу и совместный альбом с шейхом, который является певцом-любителем. Принцу предстоит давать показания в Королевском суде Лондона. Адвокат Майкла Джексона заявил, что добивается разрешения отвечать суду непосредственно из Лос-Анджелеса, где проживает поп-звезда, с помощью видеомоста. По данным адвокатов аль-Халифы, принц впервые заплатил Джексону 35 тысяч долларов, когда тот испытывал значительные финансовые трудности в связи с судебным процессом, на котором артиста обвиняли в педофилии. После того как в 2005 году Джексон был оправдан, аль-Халифа потратил 2,2 миллиона долларов на оплату его счетов. После этого шейх пригласил Джексона в гости в Бахрейн, где продолжал тратить на его содержание значительные суммы. Однако через год Джексон отказался от совместной работы и вернулся в США. "Я рассматривал эти платежи как инвестиции в потенциал Майкла. Он сказал мне, что все возместит путем итогов нашей совместной работы", - цитирует РИА "Новости" заявление аль-Халифы, которое он готовится огласить в суде. В свою очередь адвокаты Майкла Джексона настаивают, что их клиент не заключал с принцем Бахрейна никаких официальных соглашений и выплаченные ему суммы являются подарками. Стоит отметить, что за последнюю неделю король поп-музыки испытал немало проблем именно в финансовом плане. Теперь Майкл Джексон больше не хозяин своего знаменитого ранчо Neverland в Калифорнии. Он закончил оформление юридических документов по передаче прав на владение поместьем фирме Neverland Sycamore Valley Ranch Company. "Король поп-музыки" не жил в Neverland с тех пор, как в 2005 году суд признал необоснованными выдвинутые против него обвинения в совращении малолетних. Знаменитый певец большую часть времени проводил за рубежом. Что станет теперь с купленным Джексоном в 1987 году поместьем, пока не ясно. Рачно, которое Джексон мечтал превратить в детский парк развлечений, получило свое название от острова в знаменитой детской книжке "Питер Пэн", на котором дети никогда не взрослеют. Он выстроил на территории ранчо площадью 1100 гектаров зоопарк и парк аттракционов. В 2006 году ранчо было закрыто после того, Джексон оказался не в состоянии платить заработную плату сотрудникам и оплачивать страховые взносы.