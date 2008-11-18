Солист Plazma показал новую подругу

На благотворительном вечере модного российского дизайнера Дениса Симачёва и Фонда Защиты животных «Ли'са» солист группы Plazma Максим Постельный был замечен с новой спутницей. Известно, что долгое время певцу приписывали роман с экс-звездой телепроекта «Дом-2» Алёной Водонаевой. Но спустя время вечно молодой артист показал свою настоящую вторую половинку, сообщает Life. Недавно 26-летняя Водонаева получила долгожданное предложение: руку и сердце она отдаст в руки успешного предпринимателя, 37-летнего Алексея. Оказывается, будущий супруг теледивы не первый год старательно ухаживает за девушкой. Ну а у Максима Постельного появилась новая возлюбленная, очаровательная блондинка Татьяна, роману с которой всего несколько месяцев. По словам музыканта, он уже успел познакомить ее с родителями.