Тимберлейк танцует на каблуках!

Талант Джастина Тимберлейка заиграл новыми гранями: певец выступил в известном юмористическом шоу Night Alive в составе подтанцовки для нового клипа Бейонс, сообщает Life. Джастин и еще двое американских комиков в обтягивающих купальниках и на каблуках изображали съемки нового видео суперзвезды. Певицу очень удивляет, что для композиции Single Ladies в подтанцовку набрали не девушек, как этого можно было бы ожидать, а неуклюжих парней. Однако ведущий пытается доказать красавице, что Тимберлейк и компания - лучший вариант для нее! В процессе Бейонс несколько раз просит остановить съемки. - Что случилось? - интересуется у нее ведущий. - Мне кажется, что-то здесь не так, - смущается звезда. В это время Джастин делает движение рукой, достойное Траволты, и гордо заявляет Бейонс: - Мы - танцоры! Певица соглашается повторить попытку, но на этот раз Тимберлейк оказывается слишком близко к ней и начинает тереться ягодицами о бедро звезды. Наконец ведущий признается суперзвезде, что безумная троица - его пасынки, и ему просто необходимо пристроить парней в шоубизнесе. Как оказалось, Тимберлейк обладает прекрасным чувством юмора: уморительные гримасы и комичные танцевальные па никого не оставят равнодушным!