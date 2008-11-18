Владимир Левкин теряет слух

У экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина врачи обнаружили тяжелую форму отита. Ослабленный организм певца плохо сопротивляется болезни, сообщает Life. За помощью 41-летний артист обратился в одну из столичных специализированных клиник. Левкин жаловался на сильную боль в правом ухе. Осмотрев пациента врачи сразу поставили диагноз - отит. Причем, как отметили доктора, болезнь явно носила запущенный характер. - Вероятно, он пытался лечиться в домашних условиях и этим только навредил себе, - говорит врач клиники. - Боль спадала, а воспаление продолжалось. Медики тут же стали настаивать на госпитализации. В клинике Левкин пробыл до вечера и засобирался домой. Артист заявил, что больше не может находиться в больничных стенах. - Пришлось перевести его на амбулаторное лечение, - продолжает врач. После курса терапии, артисту стало лучше, но говорить о полном выздоровлении врачи пока не спешат. Владимир Левкин когда-то перенес серьезное заболевание лимфатических узлов. Лечение антибиотиками полностью «убило» иммунитет и сейчас организм плохо сопротивляется болезни.