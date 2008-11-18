Судьбоносная роль Елены Кориковой

Актриса Елена Корикова прославилась в самом юном возрасте благодаря яркой роли в фильме "Барышня-крестьянка". После этого кинотриумфа об артистке долгие годы ничего не было слышно, пока пять лет назад она не вернулась на экраны в сериале "Бедная Настя". В этом году нашумевший телероман отмечает первый серьезный юбилей. За эти годы сериал стал известным в нескольких странах мира, а сама Елена стала популярнейшей персоной. После успеха "Бедной Насти" на нее посыпались предложения сняться в кино, сериалах и телепроектах. "Этот фильм стал судьбоносным для многих артистов и для меня в частности, - рассказывает Елена газете "Труд". - Целый год искали главную героиню. Как мне потом сказали - хотели такую же, как Елена Корикова, но только чтобы была никому не известна. Отсмотрели не одну тысячу актрис, но безрезультатно. И вот спустя год лежу я дома с температурой 39 градусов, как вдруг раздается звонок от директора по кастингу Кирилла Казакова: "Лена, выручай, срочно приходи на пробы!" Я пыталась отказаться, говорила, что болею, не могу, но Казаков настаивал. После проб мне объявили: "Лена, завтра у тебя начинаются съемки". Я даже не поняла, как это произошло. Видимо, в жизни все не случайно". Теперь Корикова знаменита не только на родине, но и за границей. "Однажды в Дубае с криками "Настейжа!" ко мне подбежали женщины в чадрах и стали просить автографы, - вспоминает Корикова. - Потом появился их общий муж. Он высказал мне, что из-за нашего сериала в его доме стоят все дела, так как жен невозможно оторвать от экрана. Меня узнавали и в Китае, и других странах. Приятно, что многим интересна наша российская история". Несмотря на несколько любовных сюжетов, развивающихся в "Бедной Насте", Елена Корикова сумела обойтись без романов на съемочной площадке. Впрочем, один артист все-таки пленил ее сердце. "Я очень полюбила своего сериального папу - Эммануила Виторгана, - призналась Елена, - с тех пор он регулярно играет моего отца, например в "Капитанских детях". На самом деле времени на какие-то романтические отношения совершенно не оставалось, надо было постоянно учить роль".