СРОЧНО! Алсу спасает полугодовалую дочку

Непростая ситуация произошла на днях в семье популярной певицы Алсу. Как стало известно Life, полугодовалая дочь артистки уже четвертый день лежит дома с высокой температурой. Заболевание малышки имеет инфекционный характер, но Алсу категорически отказывается госпитализировать Янину в больницу - чтобы быть рядом, она отказалась от всех запланированных выступлений. Болезнь О трагедии в семье Алсу близкие друзья артистки узнали на юбилейном концерте знаменитого саксофониста Георгия Гараняна. Певицу пригласили в Кремль в качестве почетного гостя, но ее имя было вычеркнуто из списка перед началом мероприятия. - У Алсу очень сильно заболела дочь, - признались организаторы мероприятия. - Поэтому она в последнюю минуту сообщила о том, что никак не сможет приехать в Кремль, - там очень и очень серьезная ситуация.