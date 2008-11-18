На съемочной площадке «Солдат» появилась новая актриса

Красавица Эмма перед съемками любит пожевать свеклу и сырую картошку Новую звезду зовут романтично - Эммануэль. Но вся съемочная группа ласково называет ее Эммой. По сценарию, Цлав (Руслан Сасин) тайком селит маленькую свинку у себя в общежитии, что приводит к ряду смешных и курьезных ситуаций. Для хрюшки породы «мини-пиг» съемки в «Солдатах» оказались дебютом. С юной «актрисой» на площадке работает дрессировщик, который не отходит от Эммы ни на шаг. А все из-за того, что «актриса», несмотря на свой талант, оказалась немного стеснительной и ни в какую не хочет работать с первого дубля. Все задумки режиссера у Эммы получаются только со второй попытки, но, как говорят на площадке, всегда «на отлично». Обаятельная хрюшка быстро завоевала симпатию всех участников проекта, и в военной части, где и проходят съемки, чувствует себя как дома. Режиссер в благодарность за хорошую работу порой чешет «актрису» за ушком, а актеры часто приносят Эмме что-то вкусненькое. Например, сырую картошку и свеклу, которую так любит «актриса»…. Кстати, создатели сериала обещают, что красавицу Эммануэль зрители увидят в сериале не раз… Сериал «Солдаты» на Новом канале по будням, в 11.05 и 19.25