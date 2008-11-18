Первую любовь Гарри Поттера выбирали среди 3 тысяч претенденток

29 ноября - суперпремьера на Новом канале, фильм «Гарри Поттер и кубок огня» На этот раз, кроме необычных приключений, главный герой переживает первую любовь. Объектом его пылких чувств становится одна из учениц школы волшебников - красавица Чжоу Чанг. Конечно же, роль подружки Гарри Поттера очень ответственна! Поэтому кастинг был серьезным: первую любовь юного волшебника выбирали среди примерно 3 тысяч претенденток! В результате роль получила не профессиональная актриса, а английская школьница по имени Кэти Люн. Кстати, любовь царила не только на съемочной площадке, но и за кадром. Правда, Дэниел Рэдклифф, сыгравший роль Поттера, выбрал для сердечной привязанности другой объект – 23-летнюю стилистку Эмми Берн. После завершения съемок они, уже не стесняясь, вместе появлялись на светских мероприятиях. Верному другу главного героя – Гермионе в фильме придется выбирать между Роном Уизли и известным в кругах волшебников спортсменом Виктором Крамом. Кого в итоге выбрала девушка, можно будет узнать, посмотрев 29 ноября фильм «Гарри Поттер и кубок огня». А вот к юной актрисе Эмме Уотсон, сыгравшей роль Гермионы, поговаривают, неравнодушен… главный враг Поттера Драко Мелфой. Вернее, актер Том Фелтон, воплотивший на экране образ беловолосого гордеца. Смотрите фильм «Гарри Поттер и кубок огня» 29 ноября, в субботу, в 18.50