Певице Vinky угрожает фанат

Певице Наташе Винокуровой известной также под творческим псевдонимом Vinky, чью песню «Хочу любви» уже напевают все от мала до велика, угрожает обезумевший поклонник. Будучи на гастролях в Санкт-Петербурге, певица то и дело получала на свою электронную почту анонимные сообщения, в которых неизвестный поклонник в ультимативной форме требовал свидания. В противном случае, он обещал, что на питерском концерте Наташу будет ждать крайне неприятный сюрприз, грозящий вообще сорвать мероприятие. Ситуация оботрялась тем, что на мобильные телефоны также приходили сообщения с угрозами. Менеджмент певицы первым делом подумал об отмене концерта и отлете назад в Москву. Но Наташа была крайне против отмены, и не прогадала. «Любой концерт очень важен для меня», - комментируют произошедшее сама Vinky, - «Если я буду идти на поводу у каждого психа, который требует свидания, ничем хорошим это не кончится. Слава богу, что угрозы оказались лишь словами. В итоге, концерт прошел как обычно на ура».