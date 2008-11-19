Заворотнюк сыграла мужчину

Самая знаменитая няня российского телевидения отпустила бороду и усы, а ходит только в строгих классических костюмах. В таком образе Викторию Прутковскую не узнал даже собственный муж Максим Шаталин! Но мужской части населения России не стоит волноваться. Мужчиной сексапильная няня Вика стала всего на одну серию «Моей прекрасной няни». Актрисе не привыкать к переменам имиджа, ставшим для еженедельным ритуалом благодаря стараниям костюмеров «Ледникового периода». Но настолько неузнаваемой Настя еще не появлялась перед зрителем, сообщает Life. Перевоплощение По сюжету Максим и Жанна готовят новую комедийную постановку, где есть роль дворецкого. В кастинге участвовал Константин, но, как ни странно, сыграть самого себя ему не удалось. В итоге он даже был высмеян продюсерами. Верный слуга Шаталина был очень сильно расстроен, ведь он всю жизнь тайно мечтал об актерской карьере. Виктория решила отомстить за своего друга, ведь в его актерских способностях она не сомневалась. Няня переоделась мужчиной, успешно прошла прослушивание у своего же супруга и уже собиралась разоблачиться, но услышав слова восторга и сумму гонораров от мужа-продюсера, решила повременить и оторваться над обидчиками по полной. Перевоплощение для Анастасии Заворотнюк прошло тяжело. Весь съемочный день ей пришлось работать в колючей бороде, не предназначенной для нежной женской кожи. По словам гримера сериала, настина кожа покраснела и появился зуд, никакие косметические средства не помогали. Особенно тяжко пришлось после съемок. Борода и усы были приклеены на мастичный клей, отмачивать их пришлось спиртом. Но героиня сериала, так вжилась в роль мужчины, что и все испытания выдержала мужественно.