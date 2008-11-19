Boyzone сняли клип о гомосексуальной любви

Воссоединенная поп-группа Boyzone презентовала скандальный клип о гомосексуальной любви. В ролике на композицию «Better» открытый гомосексуалист и участник группы Стефен Гейтли (Stephen Gately) обнимается с мужчиной. Остальные участники команды поют моделям женского пола. «Для меня в этом клипе нет ничего странного, - говорит Стефен, - Это просто настоящий я. Я считаю, что в этом нет ничего такого – это прекрасное видео, которое отображает смысл песни. Я надеюсь, что реакция людей на данный клип будет позитивной и хочу, чтобы мои поклонники понимали, что для меня невероятно важно оставаться преданным самому себе и сниматься в клипах с мужчинами, а не женщинами». Напомним, что группа Boyzone воссоединилась в конце прошлого года после семи лет работы в сольных проектах.