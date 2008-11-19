Собаки отомстили Цекало на площадке

Неожиданным образом завершились для Александра Цекало очередные съемки популярного юмористического проекта «Минута славы» на Первом канале, сообщает Life. Четвероногой Матильде из породы бульмастиф настолько приглянулся известный шоумен, что сначала она улеглась ему прямо на ноги, а после нагадила на ботинки! Матильда, к слову, действовала не одна - компанию ей составили тойтерьер Соня, пудель Мотя и голая китайская хохлатая Рембо. Цекало согласился продолжать шоу только после того, как уборщицы вымыли весь пол и протерли ботинки Александру. - У нас на съемках происходит много забавного, но так, до упаду, съемочная группа не смеялась давно, - поделились сотрудники «Минуты славы».