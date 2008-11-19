Chicos de la Fiesta подарили фабрикантам свой альбом

Наведываться в гости в Звездный дом к участникам второй украинской «Фабрики зірок» стало доброй традицией. В этот раз к будущим звездам заглянули участники неординарной и отрывной группы «Chicos de la Fiesta». Музыканты пришли не с пустыми руками, и в честь Дня студента подарили всем по альбому. Чикосы были приятно удивлены тем, что фабриканты оказались настолько общительными и дружелюбными, и решили исполнить для них две песни из своего репертуара – «Проездной билет» и новую композицию «Эй, малышка», на которую недавно был снят клип. Далее вокалистка группы Мари сделала Дантесу ирокез – благо, у него пышная шевелюра! А вот Каруzzо всех учил стилю «бит-бокс». У фабрикантов получилось не с первого раза, но ребята отметили у них потенциал, поэтому благодаря тщательным тренировкам из них может получиться толк. В основном общались о музыке, фабриканты загорелись стилем исполнения Чикосов, и убедились, что в Украине можно делать качественной не только поп-музыку. А на прощанье все вместе отведали торт. «Фабриканты сказали нам, что когда станут самостоятельными исполнителями, то обязательно будут экспериментировать с музыкальными стилями. Помимо того, что все они трудолюбивые, «Фабрика» за три месяца жизни в Звездном доме их очень закалила. Мы уверены, что каждый из них займет свою нишу и добьется своего. Главное – проявить настойчивость и упорство!» - говорят музыканты группы «Chicos de la Fiesta».