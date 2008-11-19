Дмитрий Климашенко огорчен равнодушием прессы к музыке

В прошедший уик-энд группа «Горячий шоколад» представила перед строгим жюри программы «Министерство премьер» свой новый клип, успевший приобрести скандальную славу из-за музыкальной цитаты из песни группы «Друга ріка», и идентичного названия. Главной идеей новой песни и клипа был музыкальный ответ «ДР» со стороны женского коллектива «ГШ» со своей версией взгляда на сексизм мужского коллектива украинских рокеров. Однако, журналисты, собравшиеся в студии, несмотря на призывы Дмитрия Климашенко поговорить о музыке, видео, высказать конструктивную критику, разговаривать на темы музыки отказались. Вместо этого, представители прессы, как всегда, занялись обсуждением слухов, сплетен, а также физических кондиций девушек из «Горячего шоколада». Конечно, подобное поведение журналистов, пишущих о шоу-бизнесе, можно объяснить тем, что каждый день на украинскую сцену выходит очередная пара «поющих трусов», о музыке и вокальных данных которых нечего и сказать, кроме шуток ниже пояса. Однако, «Горячий Шоколад» давно развеяли подобное отношение, и показали, что при наличии таланта, хороших вокальных данных и врожденного чувства вкуса, за сравнительно короткое время можно перейти из раздела светских анекдотов в колонки музыкальных критиков. Очевидно, журналисты, собравшиеся в студии канала М1 в воскресенье, были больше склонны к пережевыванию в миллионный раз тем, не относящихся к музыке, чем изрядно огорчили Дмитрия Климашенко, который неоднократно обращался к журналистам с просьбой не употреблять в присутствии девушек сомнительные сравнения и выражения. Дмитрий был изрядно расстроен тем, что, по его мнению, из среды журналистов практически исчезли люди, интересующиеся музыкой, разбирающиеся в ней, и готовые серьезно и профессионально о музыке и шоу-бизнесе говорить и писать. Ведь, по словам продюсера, шоу-бизнес – это в первую очередь, творчество, требующее адекватной оценки критиков, а не набор скандальных тем для желтой прессы. Дмитрий Климашенко считает, что клип «Фурия» заслуживает самого пристального внимания, и ожидает его от благодарных телезрителей. А падким на сплетни журналистам обещает еще один раунд «разборок» за песню с Валерием Харчишиным.