Ольга Навроцкая подарила школе коллекцию классики

Известный украинский стилист-дизайнер Ольга Навроцкая при поддержке газеты «Комсомольская правда в Украине» присоединилась к благотворительной гуманитарной акции под названием «Классику в классы!». Ольга лично приобрела коллекцию книг «Великие имена XIX века», куда вошли такие классики классической литературы, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Марк Твен, Оскар Уайльд, Эдгар По, Александр Дюма и др. Коллекция была подарена школе № 57 и начисляет 30 книг. «К сожалению, в наш компьютеризированный век эпохи hi-tech, люди забывают о чтении классической литературы. Особенно дети, которые отдают свое свободное время бесцельному просиживанию за компьютерными игрушками. А ведь именно классика способна развить в человеке высокие чувства, воспитать хороший вкус. Лично для меня чтение хорошей книги (именно книги, а не текста с экрана ноутбука) – это ни с чем несравнимое удовольствие. Поэтому я с удовольствием поддержала эту благотворительную акцию, ведь нашим школам так не хватает книг в качественном издании и хорошем переплете…», - считает Ольга Навроцкая.