СРОЧНО! Анастасия Стоцкая развелась

Рыжеволосая красавица на днях пополнила ряды разведенок. 26-летняя певица оформила развод с актером Алексеем Секириным, известным по сериалу «Счастливы вместе». Расставание произошло молниеносно и по Настиной инициативе. Новость о расставании Стоцкой и Секирина стала для многих неожиданностью. Ведь парочка весьма миролюбиво прожила вместе пять лет. И еще недавно они собирались вместе отдохнуть на Гоа. Как утверждают друзья певицы, Алексей измучил ее выяснениями отношений. Насте это надоело. Сегодня певица не выглядит убитой горем. Более того, ее уже видели с новым кавалером.