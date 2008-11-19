Галустян выбирает имя малышу

Михаил Галустян и его молодая супруга Виктория до сих пор не определись с именем малыша, который совсем скоро должен у них появиться, сообщает Life. Мама знаменитого Равшана отечественного телевидения Сусанна Галустян призналась, что споры по поводу имени ребенка до сих пор ведутся в их семье. - Лично я хочу, если родится мальчик, чтобы его назвали в честь деда Сергеем, - говорит Сусанна. - А если девочка - пусть будет Маргарита. Астрологи мне подсказали: главное, чтобы в имени ребенка и имени отца было хотя бы несколько одинаковых букв, тогда они будут понимать друг друга с полуслова.