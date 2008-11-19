Экс-лидер группы «А-студио» женился

46-летний экс-лидер группы «А-Студио» Батырхан Шукенов женился на 30-летней красавице Айгерим, с которой познакомился в Питере. Поздравить артиста приехал весь цвет казахстанской эстрады. Все с нетерпением ждали Аллу Пугачеву, с которой Батырхана связывают давняя дружба. Еще в 80-е годы примадонна приметила талантливого музыканта и помогла ему раскрутиться на советской эстраде. Многие помнят их совместный хит «Джулия», сообщает Life. - Свадьба прошла по казахским обычаям, - говорит Роза Рымбаева. - Было много гостей и поздравлений. К сожалению, Алла Борисовна не смогла приехать, хотя обещала Батырхану.