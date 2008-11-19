СРОЧНО! Алексей Булдаков попал в аварию

Незаурядный актер, призер премии «Ника» попал в неприятную дорожную ситуацию на западе Москвы. Около 9 часов вечера Алексей Булдаков за рулем своего джипа «Тойота Лэнд Крузер» ехал по Кутузовскому проспекту в сторону области. Движение на дороге в вечерний час пик было как всегда затруднено из-за плотного потока автомобилистов. В районе дома 22 Булдаков притормозил перед остановившимися впереди машинами. В эту же минуту он почувствовал сильный удар в заднюю часть своего внедорожника. Водитель ВАЗ-2110, ехавший в попутном направлении, врезался в «Лэнд Крузер» актера. К счастью, ни любимец зрителей, ни водитель «жигулей» от удара не пострадали. У джипа Булдакова оказался разбит задний бампер, у «десятки» - передняя часть машины. Алексей Иванович вызвал сотрудников ГИБДД. Инспекторы на месте определили виновника и вынесли постановление. За несоблюдение дистанции, повлекшее ДТП, 23-летний Рустам А., водитель «жигулей», теперь должен заплатить штраф.