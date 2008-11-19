Филиппа Киркорова пытались надуть

Развести на деньги попытались певца Филиппа Киркорова. В момент, когда артист отсутствовал в стране, мошенник попытался заполучить его деньги. Причем – весьма изощренным способом! Домой к артисту приехал курьер одной из фирм, который сказал, что Филипп Бедросович заказывал книги и необходимо их срочно забрать. В тот момент дома у артиста был его водитель. Разумеется, молодой человек ни о каких книгах не был в курсе, да и не мог, поскольку Филипп, хотя и читающий человек, но ничего подобного не заказывал. Однако водитель артиста – человек исполнительный. Книги он забрал, заплатив за них около тысяч долларов! Кстати , это были книги в основном на историческую тему. Когда, наконец, водитель связался с артистом, выяснилось, что Филипп Киркоров просто стал жертвой мошенника. Певец написал заявление в милицию и курьера задержали по горячим соедам. Кстати, он настолько обнаглел, что сунулся с книгами уже на следующий день после того, как первая «сделка» прошла успешно. На сей раз шофер, конечно же, ничего брать не стал. Кстати, нарушителем закона оказался житель города Гусь-Хрустальный. Хорошо, что еще хрусталь не предложил!...