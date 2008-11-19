Бритни Спирс ненавидит жизнь

В документальном фильме, который выйдет на MTV 30 ноября, Бритни поведала, что чувствует себя словно в фильме День сурка. "Нет возбуждения, нет страсти, - признается Бритни Спирс в телеинтервью. - У меня есть по-настоящему хорошие дни, но бывают и очень плохие. Когда садишься в тюрьму, знаешь, что однажды оттуда выйдешь. Моя же жизнь не заканчивается, изо дня в день повторяется одно и то же. Я постоянно расплачиваюсь за славу". Бритни недовольна, прежде всего, постоянным вмешательством в ее жизнь папарацци, контролем отца Джейми Спирса за ее финансами, тем, что утратила полное опекунство над двумя своими сыновьями. "Я нахожусь под контролем, - жалуется Бритни Спирс. - Когда говорю окружающим, что чувствую, они слышат, но не прислушываются. Вы работаете, где-то ошибаетесь, но мне за малейшие промахи приходится расплачиваться долго. Я никогда не хотела стать заключенной. Всегда мечтала быть свободной. Думаю, уже сполна выучила свой урок, и говорю "достаточно". Несмотря на тотальные жалобы на жизнь, в понедельник ночью Брит была замечена с таинственным и вполне симпатичным молодым человеком на выходе из ресторана Sur в Лос-Анжелесе.