МакSим ушла в декретный отпуск

Певица МакSим несколько недель назад прямо во время концерта объявила публике о своем интересном положении. В ожидании ребенка девушка сначала не хотела уходить в декретный отпуск и продолжала ездить по стране с гастролями. Во время своих концертов она делилась с фанатами радостной вестью о беременности и не скрывала свой округлившийся живот. Однако срок беременности МакSим уже достаточно большой (25-26 недель), и врачи предостерегли будущую маму от длительных путешествий и частых переездов. МакSим решила прислушаться к советам врачей - сейчас она находится на лечении в одной из российских клиник. Люди из окружения артистки уверяют, что ничего страшного не происходит. Будущая мама просто решила не рисковать здоровьем ребенка. МакSим за время беременности не раз обращалась к врачам, как и любая ожидающая малыша женщина. В прошлые разы обычного осмотра оказывалось достаточно. Но теперь певице пришлось обосноваться в больничной палате отделения патологии. Певице необходимо углубленное обследование и стабилизация состояния. Когда певица вновь выйдет на сцену, устроители ее концертных программ не сообщают.