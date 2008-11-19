У Владимира Преснякова родится дочка

Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут ребенка. Это стало очевидно после очередного интервью Преснякова, в котором он проговорился о будущем ребенке. - Пока нам очень хорошо так, как мы живем. Даже нет, я имею в виду не пока, а будет хорошо. Пока не родится дочка, - признался Владимир Пресняков. Помимо столь важного события, Владимир рассказал о новом дуэте, который они записали вместе с Натальей Подольской. Песня Виктора Дробыша понравится всем, уверен певец. Вместе с любимой, Пресняков уже снимает клип. Совсем скоро зрителя порадует новый видеоклип от Преснякова и Подольской на песню "Я с тобой".