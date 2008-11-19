Анна Семенович обзаведется семьей

Анна Семенович всегда отличалась очень активной жизненной позицией. С детства она серьезно занималась фигурным катанием, после ухода из спорта ушла на телевидение, затем объявилась в группе "Блестящие", а теперь блещет на экранах сольно в качестве певицы и даже актрисы. Живя в таком бешеном ритме, Анна не забывала и о личной жизни. Но ее отношения с мужчинами ни к чему серьезному не приводили. Это и неудивительно, ведь Семенович всегда больше заботилась о карьере, а не об отношениях. Певица уже дважды променяла личное счастье на работу, пишут "Аргументы и факты". Но теперь Анна готова обзавестись семьей и в третий раз не стала бы делать выбор в пользу карьеры. "Сейчас, наверное, уже нет, - говорит Семенович. - Потому что я твердо встала на ноги. Тогда, в момент моего становления, семья на самом деле помешала бы моей карьере. А сегодня, думаю, уже смогла бы совмещать и личную жизнь, и работу. Так что планы семейные у меня есть". К отношениям с противоположным полом певица подходит основательно, так что любителям быстрых любовных побед вряд ли удастся завоевать сердце пышногрудой красавицы. "Я серьезная и рациональная женщина и никогда не пойду на флирт и легкие романы, - уверяет Семенович. - Это меня не устраивает. К тому же всегда можно отказать. Понятно, что когда на сцене красивая женщина, а мужчина - уже подвыпивший, расхорохорившийся, то он может подойти и пригласить присесть к нему за столик. Но нужно уметь сказать: "Извините, я не ужинаю с теми, перед кем выступаю". А для тех, кто не понимает вежливого отказа, у меня есть охрана".