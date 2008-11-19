Тарзан сменил имидж

Сексапильный муж певицы Натальи Королевой, больше известный человек-орангутанг Тарзан, похоже, решил сменить имидж и стать... человеком-волком, сообщает Life. К этому решению знаменитый артист Сергей Глушко пришел на гастролях в Тамбове. Проникшись местным колоритом и историей старинного города Тарзан неожиданно почувствовал в себе дух тамбовского волка, что и поспешил продемонстрировать. Певец надел на себя футболку с надписью «тамбовской волк» и довольный вышел к фанатам со словами: «Я теперь ваш волк!».