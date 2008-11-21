Глюкоза сняла в новом клипе дочку

На съемках клипа к новой песне Глюкозы «Дочка» Лида (дочь Натальи Ионовой) устроила настоящую забастовку - девочка напрочь отказывалась сниматься без порции любимых конфет. Хорошо, что в кадре сладкоежке приходилось появляться нечасто, по давней персональной традиции звезды, видео в основном анимационное. В клипе певица возвращается к образу той девчонки, мультяшки- озорницы, которая так полюбилась поклонникам около шести лет назад. Теперь рисованная блондинка будет покорять эфиры вместе с дочкой... - Топ-топ-топ ножками. Хлоп-хлоп-хлоп ручками. Вот играет музыка, и зажигаю я и доченька моя, - Глюкозе хорошо известно, что самые незатейливые на первый взгляд строчки впоследствии станут хитом. Напомним, после рождения дочери творчество певицы изменилось: - Я взрослею, и со мной растет моя музыка, - неоднократно уверяла фанатов Наташа. Однако, судя по новой песне, девушка, полная задора и огня, вернулась. Сюжет По сюжету нового видео Глюкоза и маленькая Глю - такое сценическое имя получила Ионова-младшая, освободят Землю от инопланетных захватчиков. По словам тех, кто работал над новым видео, Наташа настолько была очарована своей новой нарисованной куклой, что уже сделала новую причёску и поменяла стиль под стать аниме-персонажу. - Я очень довольна своим анимационным двойником, наконец-то у неё появилась грудь, и из маленькой девочки она превратилась в очаровательную девушку. Кроме того, теперь меня сопровождает маленькая Глю. Я стараюсь максимум своего времени проводить с дочкой и даже в новом клипе мы неразлучны, - делится с Life Наталья Ионова.