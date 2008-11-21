Lilu в составе жюри конкурса «Фаворити Успіху»!

В рамках Международного конкурса «Фавориты Успеха» в Украине проводятся ежегодные рейтинговые исследования с целью определения наилучших торговых марок товаров и услуг отечественного рынка. Победители, наиболее успешные торговые марки определяются на основе комплексной оценки трех независмимых экспертных комиссий : Отраслевых Специалистов, Успешных Людей (знаменитостей) и непосредственно Потребителей. Оргкомитет «Фавориты Успеха» пригласил певицу Lilu в состав экспертной комиссии (Успешных Людей). Награждение церемонии «Фавориты Успеха -2008» состоится в январе 2009 г. Организаторы пригласили Lilu выступить на гала-концерте, посвященному этому событию.