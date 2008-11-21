Павел Зибров призвал фабрикантов говорить на украинском

Фабриканты в Звездном доме не успевают соскучиться, ведь помимо занятий вокалом, хореографией, актерским мастерством, сценической речью и другими полезными для артиста предметами, каждый день к ним кто-то наведывается. И зачастую это опытные профессионалы, которые способны научить будущих звезд чему-то полезному. Вчера гостем Звездного дома стал Павел Зибров. «Добрый вечер, коллеги!» - с порога поздоровался с фабрикантами Народный артист, тем самым приравняв начинающих звезд к профессиональным артистам. Павел предложил ребятам пообщаться на украинском, на что они с удовольствием согласились, и в результате общались на украинском языке на протяжении часа. Так как у Павла Зиброва есть собственная разработанная методика преподавания вокала, певец предложил попробовать фабрикантам ее испробовать: став в определенную стойку, им понадобилось выкрикивать разные слова. Больше всего Павлу запомнился эпатажный Звездный воин Борис Апрель, который выкрикивал фразу «Я тебя люблю!». Остальные ребята подхватили эту тему, после чего лично для себя Заслуженный Дон Жуан Украины отметил, что тема любви для фабрикантов остается одной из самых важных в Звездном доме.