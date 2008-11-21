Мадонна и Гай Ричи официально разведутся в лондонском суде

Лондонский Высокий суд в пятницу официально рассмотрит дело о разводе известной американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи. По информации лондонской газеты "Ивнинг стэндард", развод "звездной" пары не займет много времени, так как супруги не выдвигали финансовых претензий друг к другу. Однако суду предстоит согласовать вопросы совместной опеки над детьми. Мадонна и Гай Ричи официально объявили о намерении развестись в середине октября этого года после семи с половиной лет брака. По данным британских СМИ, решение расстаться далось тяжело обоим супругам. На протяжении последнего года в прессе не раз появлялись сообщения о том, что Ричи устал постоянно находиться в тени своей знаменитой жены. Ситуацию усугубляло и то, что последние фильмы Ричи, по сравнению с самым знаменитым его фильмом "Карты, деньги, два ствола", не пользовались большим успехом. Мадонна, согласно информации светских корреспондентов, всеми силами пыталась спасти брак, отказываясь порой от весьма выгодных проектов. Ожидается, что после развода она может вернуться в США. Состояние 50-летней Мадонны оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов, а состояние 40-летнего Гая Ричи составляет около 30 миллионов фунтов. Супруги воспитывали троих детей - дочь Мадонны Лурдес, общего сына Рокко и усыновленного в 2006 году Дэвида из африканской страны Малави.