К Лолите приехала скорая помощь

Певицу Лолиту едва не увезли в больницу. Это случилось на съемках очередного шоу «Ты Суперстар-2008». Внезапно артистке стало плохо и ей срочно пришлось вызывать скорую помощь… Собственно, по рассказам очевидцев ситуация сложилась весьма нервная. На съемки передачи пригласили певицу Марию Кац. Поначалу все шло, как по маслу. Однако было видно, что Лолита была несколько уставшей и раздраженной. В результате после того, как у Лолиты и Марии произошел диалог на абстрактную тему, завязалась словесная перепалка. В результате каждая из участниц конфликта начала повышать голос и, как результат – беседа едва не перешли в драку. Девушек в прямом смысле пришлось разнимать. Словесно, правда. Однако после этого каждая из них выглядела, словно выжатый лимон. Затем Лолита почувствовала себя не очень хорошо. Срочно вызвали скорую помощь, которая констатировала наличие проблем с давлением. К счастью, после укола артистке стало легче. Как выяснилось, певица поплатилась за излишний трудоголизм. Она только что вернулась с очередных гастролей. Тур, который только что закончился у певицы, был не из легких. Таким образом, у артистки, возможно, произошел нервный срыв на почве накопившейся усталости. К счастью, после приезда врачей и уколов обе дамы успокоились и через пару часов работа продолжилась.