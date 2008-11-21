Бывшая жена Пола Маккартни обвинила четыре газеты во лжи

Бывшая супруга экс-музыканта группы "Битлз" сэра Пола Маккартни Хизер Миллз подала жалобу на три национальные британские газеты и одну лондонскую, сообщила в среду телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на заявление Комиссии по жалобам на прессу (Press Complaints Commission). Миллз обвиняет таблоидные издания "Дейли экспресс", "Дейли мэйл" и "Сан", а также газету "Лондон лайт" в публикации неверных сведений о ней и вторжении в частную жизнь. "Комиссия получила жалобы по поводу различных проблем, включая частную жизнь и аккуратность передачи информации", - заявил представитель контролирующего органа. В чем конкретно заключаются претензии Миллз к газетам, пока остается неизвестным. Процесс о разводе Миллз и Маккартни, активно освещавшийся мировыми СМИ, тянулся почти два года, поскольку в свое время супруги не смогли самостоятельно договориться о том, какую часть своего многомиллионного состояния музыкант должен выплатить Миллз. В марте суд обязал Маккартни выплатить 24,3 миллиона фунтов стерлингов. Маккартни женился на Миллз в 2002 году. Бывшая модель - вторая супруга музыканта. Первая жена Маккартни, Линда, с которой он прожил около 30 лет, скончалась в 1998 году от рака. От Линды у музыканта трое детей. Его средняя дочь, Стелла Маккартни - известный модельер. Как стало известно из просочившихся в печать документов, относящихся к бракоразводному процессу, Миллз обвиняла бывшего супруга, в частности, в том, что он резал ее стеклом и толкал, когда она была беременна их дочерью Беатрис.