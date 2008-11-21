Агузарова приударила за Галкиным

Жанна Агузарова предпринимает активные попытки завладеть вниманием Максима Галкина. На съемках одной из телепередач юморист, которого журналисты уже давно «обручили» с Аллой Пугачевой, испытал на себе все прелести «космических» ухаживаний. Очевидцы рассказывают, что на съемку Агузарова приехала заранее, в то время как Галкин застрял в пробке. Все это время певица жутко капризничала, и даже угрожала сорвать съемку. Однако после появления Галкина ее словно подменили – Жанна успокоилась, стала улыбаться, и, без всякого смущения, поцеловала артиста в щечку. За кулисами, прижимаясь к Максиму, Жанна заботливо поправляла ему галстук: «Макс, что мы скажем друг другу на сцене? Давай вместе подумаем». Галкин закатывал глаза, но все же терпел. Спасением оказались слова режиссера программы: "Макс, как тебя представлять?" Атакованный Агузаровой юморист раздраженно ответил: "А зачем меня представлять? Меня и так все знают!" После чего поспешил к режиссеру якобы обсудить детали съемок. А Жанна поднялась на сцену и запела: "Хорошо, хорошо было бы, конечно, если бы ты ко мне пришел, мой дружок сердечный!", пишет TopPop.ru.