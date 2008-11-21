Крачковская мечтает о роли в кино

Накануне своего 70-летнего юбилея знаменитая мадам Грицацуева отечественного телевидения Наталья Крачковская призналась, что мечтает о новой роли в кино! - Я еще не хочу покидать театральные подмостки, - шутит Наталья Леонидовна. - Не дождетесь! За свою жизнь я снялась более чем в 100 картинах. А вот в последнее время оказалась не у дел, сообщает Life. - Меня просто не зовут сниматься! - горько вздыхает актриса. - Думают, что я больна. Режиссеры боятся, что что-нибудь случится на съемочной площадке. А я еще полна сил и чувствую, что готова сыграть роль, которая войдет в историю!