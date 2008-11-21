МакSим срочно госпитализировали

Певица МакSим несколько недель назад прямо во время концерта объявила публике о своем интересном положении. В ожидании ребенка девушка не стала уходить в декретный отпуск, продолжая ездить по стране с гастролями. Свой округлившийся животик МакSим не прячет и позволяет себе петь даже в джинсовом костюмчике, полностью открывающем область талии. Публике такая откровенность звезды явно приходится по душе. Однако сейчас устроители концертных программ певицы пребывают в легкой панике, пишет "Московский комсомолец". Дело в том, что МакSим пришлось обратиться к врачам в одной из российских клиник. Как говорят сами специалисты по гинекологии, частично проблемы могут быть связаны и с их недостаточной бдительностью. Обычно врачи предостерегают будущих мам от длительных путешествий и частых переездов. Но МакSим, а ее срок беременности достаточно большой - 25-26 недель, продолжала гастролировать в достаточно плотном графике. Когда певица и сама поняла, что лучше поберечь себя, она решилась лечь в больницу. Люди из окружения артистки уверяют, что ничего страшного не происходит. Будущая мама просто решила не рисковать здоровьем ребенка. МакSим за время беременности не раз обращалась к врачам, как и любая ожидающая малыша женщина. В прошлые разы обычного осмотра оказывалось достаточно. Но теперь певице пришлось обосноваться в больничной палате отделения патологии. Певице необходимо углубленное обследование и стабилизация состояния, сообщают Дни.ру.