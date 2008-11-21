Несмотря на кризис, звезды помогают больным детям!

Несмотря на плотный концертный график и процесс работы над переизданием альбома, Электра с уверенностью откликнулась на предложение принять участие в благотворительной акции фонда «Линия жизни», в рамках помощи тяжелобольным детям. Певица не только внесет свою лепту в общее дело, но и станет одним из активных организаторов акции. Она лично привлечет к участию в мероприятии молодых звезд российского шоу – бизнеса, таких как Доминик Джокер, группа Инь Янь, Зара, Дакота, Марк Тишман, Прохор Шаляпин и др. «Это счастье, - когда мы имеем возможность помочь детям. Поэтому я собираю своих друзей и коллег для участия в акции. И я очень надеюсь, что равнодушных не останется». 6 и 7 декабря в рамках акции звезды будут продавать новый бестселлер о Гарри Поттере в топовых книжных магазинах центра Москвы. В эти дни посетители магазина смогут не только купить книгу, но и получить автографы любимых артистов. Все деньги от продаж будут перечислены в помощь детям. А 7 декабря состоится заключительный вечер, на котором будут подведены итоги акции, а также состоится большой концерт звезд, участницей и ведущей которого станет Электра.