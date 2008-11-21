Модельер создала ядовитое платье

54-летняя модельер Наталья Плакидкина создала платье из стеблей борщевика, ядовитые листья которого оставляют на коже страшные ожоги. - Для моделей одежды я использовала стебли борщевика, которые срубила и высушила? - рассказывает Наталья. - Такой нестандартный материал был выбран из-за его особенностей: стебли борщевика внутри полые, поэтому в нарубленном виде превращаются в интересные колечки, сообщает Life. Это не первая растительная оабота модельера. В ее коллекции уже есть наряды из березовых чурок, сухой травы и семян клена.