Майкл Джексон кинул шейха Бахрейна

Майкл Джексон даст показания в Верховном суде Лондона в рамках разбирательства дела по иску, предъявленному бывшему королю мировой поп-сцены арабским шейхом. По словам сына короля Бахрейна Абдуллы бен Хамада Аль Халифа, певец задолжал ему ни много ни мало 4 миллиона 700 тысяч фунтов стерлингов (около 7 миллионов долларов). Эти деньги Джексон получил от него в качестве аванса за совместный альбом и автобиографическую книгу. Однако ни то, ни другое в свет до сих пор не вышло, сообщает Life. По данным адвокатов Аль Халифа, принц впервые заплатил Джексону 35 тысяч долларов, когда тот испытывал значительные финансовые трудности в связи с судебным процессом, на котором артиста обвиняли в педофилии. После того как в 2005 году Джексон был оправдан, аль-Халифа потратил 2,2 миллиона долларов на оплату его счетов. Затем шейх пригласил Джексона в гости в Бахрейн, где продолжал тратить на его содержание значительные суммы. Однако через год Джексон отказался от совместной работы и вернулся в США. В свою очередь, адвокаты Майкла Джексона настаивают, что их клиент не заключал с принцем Бахрейна никаких официальных соглашений и выплаченные ему суммы являются подарками. Ранее Джексон добивался разрешения отвечать суду непосредственно из Лос-Анджелеса с помощью видеомоста, мотивируя это болезнью. Однако в четверг адвокат певца Роберт Энглехарт сообщил, что врачи разрешили его клиенту двухдневное путешествие. Прибытие Джексона в Лондон ожидается в течение недели. Слушания начнутся в понедельник 24 ноября.