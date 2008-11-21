СРОЧНО! Выходит сольный альбом Святослава Вакарчука «Вночi»

21 ноября 2008, 12:47

1 декабря в свет выходит сольный альбом Святослава Вакарчука «Вночі». Над альбомом работали как участники группы «Океан Ельзи», так и приглашенные музыканты, талантливые исполнители джаза, классической и народной музыки: Алексей Саранчин, который сыграл джазовые фортепианные партии, саксофонист Богдан Гуменюк, гитарист Алексей Морозов, первая скрипка струнного квартета «Колегіум» Кирилл Шарапов и другие. В записи одной из композиций пластинки принял участие Национальный симфонический оркестр. Несмотря на то, что композиции «Вночі» не соответствуют поп-формату, альбом рассчитан на массового слушателя. Имя, голос и особенная, характерная только для Святослава Вакарчука мелодика композиций, помогут поклонникам украинской музыки познакомиться с новыми музыкальными формами, освоить новые музыкальные территории. Святослав Вакарчук: «Программа «Вночі» вышла из творческой лаборатории, где мы могли писать музыку, которую еще никогда не делали раньше. В итоге появилось одиннадцать песен, каждая из которых является для меня очень близкой и дорогой. Ни одну из них нельзя отнести к какому-то конкретному музыкальному стилю – в них есть все: от джаза до регги. «Вночі» рассчитан не только на поклонников «Океана Ельзи», но и на тех, кто вообще не интересуется рок-н-роллом». По настроению «Вночі» похож на картины художников-импрессионистов. Это, в первую очередь, концентрированная эмоция, которая выражает важнейшее из внутреннего мира автора. Часть песен создавалась во время его путешествий по Европе и Америке. В частности, текст «Поперед мене гори сині» был написан на берегу Женевского озера в Швейцарии, а слова титульной композиции «Вночі» - на сороковом этаже гостиницы в Нью-Йорке. Главным музыкальным продюсером альбома выступил клавишник «Океана Ельзи» Милош Елич. Он также написал мелодию одной из песен пластинки. Еще одну композицию Святослав Вакарчук создал вместе с бас-гитаристом группы Денисом Дудко, остальные написал сам. Работа над пластинкой происходила в трех разных странах мира: запись была сделана в Доме звукозаписи в Киеве, сведение – в ICP Studios в Брюсселе (Бельгия), а мастеринг - на Lurssen Mastering в Лос-Анжелесе (США). Над мастерингом пластинок работал известный американский саунд-продюсер, лауреат двух премий «Гремми» Гавин Лурсен. Трек-лист: 1.Ой, по перед мене гори сині 2. Не йди 3. Бути з тобою 4. Колискова 5. where you are 6. Пізно вночі 7. Там, де літо 8. Дзвони 9. Не опускай свої очі 10. Чайка 11. Така, як ти

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