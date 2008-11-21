Басков отбил подругу у Лазарева

На премьеру «Очень русского детектива» Николай Басков явился под ручку с телеведущей Лерой Кудрявцевой, пишет КП. Тенор мило обнимал Леру, о чем-то с ней шептался. Как вдруг парочка начала страстно целоваться! И не из серии «встреча двух блондинок в кафе», а скорее из «девяти с половиной недель»! Присутствующим сразу стало жарко! Возможно, супругу телеведущей кто-то донес о шалостях его благоверной. Потому что девушка тихонько удалилась из зала через некоторое время после начала картины, сообщает TopPop.ru. К слову, Лера давно замужем, хотя недавно пресса писала о ее бурном романе с Сергеем Лазаревым. А Николаю все прочат брак с Монситой Кабалье, дочерью великой Монтсеррат.