Актрису Аллу Демидову спасают врачи

Актриса театра и кино легендарная Алла Демидова экстренно госпитализирована в больницу. Проблемы со здоровьем у 72-летней Аллы Демидовой начались несколько месяцев назад. Звезду советского кинематографа 80-х годов мучили сильные боли в желудке. Сначала Алла Сергеевна не придавала этому особого значения. Женщина пыталась лечиться в домашних условиях. К врачам обратилось только тогда, когда мучительные спазмы не снимали даже самые сильные обезболивающие. В клинике, куда родные привезли Аллу Сергеевну, оказалось, что у нее гастрит. Причем, из-за самолечения, болезнь приобрела запущенный характер и стала хронической, сообщает Life. - Причиной воспаления слизистой желудка, скорее всего, стало неправильное питание, - говорит врач гастроэнтеролог клиники, куда госпитализировали Демидову. - Учитывая возраст нашей пациентки, последствия заболевания могут быть самые серьезные. Аллу Сергеевну врачи поместили в одноместную комфортабельную палату. По словам медиков, актрисе предстоит длительное лечение. Гастриты, особенно хронические, требуют долгого и тщательного лечения. - Мы ей назначили курс лечения, разработали специальную диету, - продолжает специалист. - Надеемся, что скора Алла Сергеевна пойдет на поправку. Уже после первых дней лечения и жесткой диеты, Алла Демидова стала чувствовать себя намного лучше. Актриса даже начала уговаривать врачей отпустить ее домой, но те настаивают на продолжении лечения в стационаре. Аллу Демидову называют одной из самых значительных и стильных современных русских актрис. На счету Аллы Сергеевны более 40 ролей в фильмах. Наиболее значимые из них: «Пиковая дама», «Зеркало», «Живой труп», «Служили два товарища»...