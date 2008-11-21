У солистки «Блестящих» пополнение в семье

На днях необычный подарок преподнес известный футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев певице Ане Дубовицкой. Дружеский презент в виде очаровательного пушистого 3-месячного котенка достался «блестящей» не случайно - певица давно мечтала о домашнем питомце. - Дима знал, что я очень хочу котенка, я неоднократно об этом говорила, правда, сама купить его не решилась бы. Он вместе со своей девушкой поехал к заводчикам, они вместе выбирали его специально для меня, - рассказывает "ТД" Аня. Теперь маленький пушистый комочек стал полноценным членом семьи звезды. - Я назвала своего пушистика Акрополь, по-домашнему зову его Кропа, - с умилением в голосе рассказывает певица. - Он само очарование, очень послушный и все понимает.